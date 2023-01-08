Військовий оглядач пояснив, як росіяни змогли організувати наступ на Соледар

Росіяни змогли організувати наступ на Соледар. Для цього вони задіяли величезний ресурс, однак ситуація може загостритись тут ще більше.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. ЗСУ вдалось відстояти Соледар, туди перекинули резерви.

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Кожен населений пункт біля Бахмута – це бастіон

Коваленко розповів, що кожен населений пункт України важливий. А на Бахмутському плацдармі кожен населений пункт – це бастіон, що блокує наступ ворога на тиждень, місяць, пів року. Росіяни вже пів року намагаються безуспішно окупувати Бахмут, а за цей час були деокуповані Харківщина й частина Херсонщини.

Бахмут як стояв, так і стоїть. А який ресурс вони туди відправили величезний. Отже, Соледар також є елементом захисту Бахмута. Він як виконував, виконує так і найближчим часом виконуватиме свою роль такого гальмівного елементу, який гальмує наступ російських окупантів,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

БТГ росіян

Він продовжив, що тут зосереджено 30 БТГ росіян, 15 – 16 з яких постійно перебувають на передовій. Через те вони виснажені, знекровлені, не мають 100% боєздатності. Прігожин відправив зеків на Соледар, чим відкрив тили.

"Та він зробив запит до Суровікіна, щоб той йому прикрив ці тили. Той надав йому підрозділи 7 ДШД. Завдяки цьому вони і змогли реалізувати це просування. Однак якою ціною. Вони знову ж таки витратили величезний ресурс", – зауважив Коваленко.

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Подальші дії на плацдармі

За його словами, сюди відправлено ще 4 БТГ з 2 загальновійськової армії зі східного округу. А також ще 2 БТГ з 20 МСД. Це ускладнить ситуацію. Однак для росіян буде відчутним відсутність повноцінного боєкомплекту для артилерії.

Якщо вони не отримають найближчим часом постійного стабільного постачання повноцінного боєкомплекту, ця наступальна операція, яку вони реалізували біля Соледару, закінчиться черговим фіаско. Без артилерії вони не зможуть надалі наступати, навіть утримувати ті позиції, які вони зайняли,

– наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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