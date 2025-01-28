Росіяни потрапили в пастку: чим обернулись для ворога бої за Велику Новосілку

Росіяни рано радіють тому, що Збройні Сили Україні вийшли з південної частини Великої Новосілки на Донеччині, адже російські війська, зайшовши у населений пункт, потрапили у вогняний мішок й не зможуть продовжувати наступ.

Як окупанти прорахувалися щодо Великої Новосілки та які наслідки це для них матиме, розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. До слова, у 110 ОМБр наголосили, що наразі немає загрози оточення українських підрозділів.

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"Ворог прорахувався"

Росіяни зайшли до Великої Новосілки, але створили для себе невигідні умови. У районі цього населеного пункту є річка Мокрий Ялик, Кашлагач й відповідно російські війська опинилися у вогняному мішку, по якому Силам оборони тепер зручніше бити FPV-дронами чи артилерією.

Треба подякувати вкотре 110-й бригаді за тяжку бойову роботу, яку вони проводили. Відповідно вдалося максимально вийти без втрат з капкана, який росіяни намагалися створити. Ворог був дуже близький до успіху, але прорахувався,

– зазначив Братчук.

Рішення українського командування призвели до того, що росіяни потрапили у вогняний мішок. За його словами, на сьогодні вогневий контроль з боку Сил оборони дозволяє знищувати усе російське, що рухається у Великій Новосілці.

Для окупантів була важлива інформаційна частина, щоб встановити свою триколорну ганчірку, відзвітувати, прокричати на весь світ, що вони нібито "звільнили" Велику Новосілку,

– мовив речник УДА.

Пастка, яку росіяни самі для себе влаштували, наразі загальмувала просування російських угруповань. Братчук нагадав, що на цьому напрямку залучені вже також резерви, які ворог сподівався використовувати надалі для наступу на Покровськ.

Речника оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктора Трегубова наголосив, що рішення про вихід Сил оборони України з південної частини Великої Новосілки ухвалили з метою уникнення оточення українських підрозділів.