Бої за Вовчанськ: прикордонники показали ексклюзивні кадри
16 травня 2024, 21:23Читать новость на русском
Наразі за Вовчанськ у Харківській області продовжують точитися бої. Українські прикордонники показали ексклюзивне відео.
Так, в четвер, 16 травня, Державна прикордонна служба оприлюднила кадри боїв на околицях міста. Там поширили відео у своєму телеграм-каналі.
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За Вовчанськ продовжують точитися бої
Зазначається, що прикордонники у складі Сил оборони б'ються з ворогом на цьому напрямку.
Так, на відео бійці ДПСУ прориваються через щільний вогонь противника на підсилення до побратимів.
Брат за брата! Тримаймо стрій!,
– написали в ДПСУ.
Увага! На кадрах чутливий контент!
Кадри боїв за Вовчанськ: дивіться відео
Окупанти захопили в полон цивільних у Вовчанську, відомо про розстріли: основне
- Зранку 16 травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
- Тоді Клименко розповідав, що за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися. Так, людей почали викрадати та зганяти до підвалів.
- Він повідомив, що один з чоловіків відмовився виконувати вимогу окупантів. Тоді окупанти його розстріляли.
- В поліції згодом розповіли, що росіянин цинічно пострілом у голову вбив літнього чоловіка. Відомо, що він намагався врятуватися, намагався вийти на територію, підконтрольну Україні.