У ЗСУ повідомили, що росіяни перетягують резерви на Харківщину з інших напрямків

Наступальна операція росіян на Харківщині триває вже понад тиждень. Ситуація залишається складною, однак її контролюють українські військові. Росіяни вже провалили одне зі своїх завдань, втративши ефект несподіванки.

Водночас росіяни не планують окопуватися на тих позиціях, які зараз займають. Вони планують рухатися далі, аби захопити Вовчанськ. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Росіяни поспішали

Вже не є таємницею, що свою наступальну операцію на півночі Харківської області окупанти розпочали на кілька днів швидше, ніж планували спочатку.

Видно, їх хтось дуже квапив, тому операція відбулася за прискореним процесом. Звичайно, цей напрямок і для нас є в центрі уваги, оскільки там росіяни намагалися скувати наші резерви, зокрема з Куп'янського напрямку. Розрахунок був на те, що вони можуть вийти на Вовчанськ і розвивати наступ далі,

– наголосив Іван Тимочко.

Це б дало російським військовим можливість ефективніше працювати на Лимано-Куп'янському напрямку. Крім того, росіяни хотіли вийти на таку дистанцію до Харкова, щоб отримувати його під артилерійським вогнем. Наразі, як бачимо, цих завдань вони не досягнули.

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"Є інформація, що ворог навпаки, для підсилення своїх підрозділів на Харківщині, залучав кілька підрозділів з Куп'янського напрямку. Крім того, ситуація у них така, що інтенсивність боїв вони підтримують, але не можуть наситити наступальні підрозділи до такого рівня, щоб відбулася масштабна військова операція. У них немає сил та військ", – зауважив Тимочко.

Звісно, продовжувати бойові дії на такому рівні, як зараз, їм буде складно.

Чи зможуть росіяни побудувати фортифікації на півночі Харківщини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ситуація на фронті залишається напруженою, однак контрольованою. Зокрема, на Харківщині росіяни продовжують штурмові дії та змогли просунутися на 10 кілометрів вглиб української території. Водночас окупанти, ймовірно, не зупиняться на цьому, адже не матимуть змоги будувати плацдарм.

Навіть географічне розташування на цьому напрямку не дає можливості швидкого вибудовування оборонних ліній, оскільки там лісисто-болотна місцевість. Затягнути необхідну кількість техніки, щоб побудувати там масштабні фортифікаційні споруди, вони не зможуть,

– пояснив Тимочко.

Навіть якщо росіяни пробуватимуть будувати там оборонні споруди, то вони будуть під постійними обстрілами, що зведе роботу нанівець.

"Тож не можна сказати, що росіянам не вдасться вибудувати якісь фортифікації на території України, зокрема, біля того ж Вовчанська. Якби вони це планували, то зараз намагалися б принаймні піхотними підрозділами закопуватися в землю на околицях. Але бачимо, що вони намагалися зайти у Вовчанськ, аби взяти місто під світ контроль, аби перетворити його на опорний пункт, плацдарм для наступних наступів", – наголосив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, розрахунок росіян був зайняти Вовчанськ у перший же день свого наступу на Харківщину. Саме тому вони використовували тактику просочення малих військових груп – аби вони пройшли вглиб української оборони та закріплялися до підходу основних сил.

"Їхній план не вдався, тому зараз йдуть зустрічні бої двох лінійних армій, які, з одного боку призвели до такої активності бойових дій, а з іншого – змусили росіян втратити мобільність та ефект несподіванки", – додав Тимочко.

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