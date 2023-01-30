Росія кидає все у бій під Вугледаром: у ЗСУ сказали, чого хочуть досягти окупанти

Зараз найзапекліші бої тривають на Східному напрямку – біля Соледару, Бахмуту, Мар'їнки, Авдіївки. А також на півдні – у Вугледарі. Якщо на позиції в районі Кремінної ворог кидає "мобіків" та війська так званих "ДНР" та "ЛНР", в Бахмуті – вагнерівців і зеків, то на Вугледар – елітні війська.

Вугледар намагаються захопити 135 і 40 бригади, морпехі, десантники – одні з найкраще підготовлених військ окупанта. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни також перекинули туди мотострілецькі підрозділи та артилерію.

Зверніть увагу Окупанти намагаються наступати на Вугледар з двох боків: яка мета ворога

Ворог зазнає великих системних втрат

Він згадав, що близько місяця назад окупанти намагалися концентрувати свої війська під Вугледаром, коли там була фактично вибита їхня 155 бригада. Вони навіть жалілися з цього приводу губернатору Приморського краю.

Це один з напрямків, де вони намагаються прорвати оборону, щоб іти далі на Покровськ, Курахове, Добропілля. А з іншого боку вони намагаються взяти Бахмут, щоб вийти на Краматорськ і Слов'янськ. Але окупанти що доби зазнають великих системних втрат,

– зазначив речник.

Череватий наголосив, якщо ворог і має незначні просування, то вони даються дуже великою ціною. Адже їхня 155 бригада – доволі професійна, вишколена, і після того, як її розбили, її доукомплектовували за рахунок дещо підготовлених мобілізованих. Але все одно це не відновить той рівень, з яким ця бригада вступала в бій.

Що відбувається поблизу Вугледару: дивіться відео

Головна мета окупантів

За його словами, росіяни намагаються по всій лінії фронту знайти слабке місце і виснажити нашу оборону для того, щоб захопити цілком Донецьку і Луганську область – це їхня головна мета і вона не змінюється. А також зберегти так званий "коридор" у Крим і сказати, що це нібито і було пріоритетними завданнями.

Тоді вони можуть хоч якось зберегти своє обличчя – нібито "звільнили" народи "ДНР" та "ЛНР", як би для нас це не було смішно. Також Путін згадував, що ще Петро I захопив Азов, і зараз воно стало внутрішнім морем Росії,

– підкреслив він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ вважає, що російська влада цими "досягненнями" намагається хоч якось виправдати неймовірні втрати особового складу – вже понад 126 тисяч. А також світову ізоляцію та втрати своєї економіки.

"Тому росіяни, як поранений звір, кидають всі сили, намагаються хоч щось взяти, бо їм немає чого пред'явити, як великий трофей в цій війні", – зауважив Сергій Череватий.

Ситуація довкола Вугледару: важливе