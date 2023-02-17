Росіяни змінили тактику своїх військ біля Вугледара: як саме і чому

Українські захисники під Вугледаром наносять ворогу колосальних втрат. Лише за один тиждень наші воїни розтрощили 130 одиниць російської техніки. Окрім того, 155-та бригада морської піхоти знищена майже повністю. Російські війська вирішили змінити свою тактику.

Замість штурмів по ночах ворог почав відновлювати свої сили. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

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Як саме окупанти змінили свою тактику

Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку. Він фактично перестав вночі атакувати наші позиції,

– зазначив Дмитрашківський.

Лише за останні два дні в напряму Вугледара Донецької області чисельність штурмових дій коливається від двох до чотирьох. Натомість вдень окупанти дуже сильно застосовують свою артилерію. Лише за 16 лютого росіяни використовували її 223 рази.

"При цьому штурмових дій в районі Вугледара та Мар'янки було 16", – додав Дмитрашківський. Також він повідомив, що противник змінив тактику й у застосуванні авіації.

Раніше вони вели штурмовий вогонь і постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні ж спостерігається дещо інша тактика: окупанти вночі тепер намагаються відновлюватися та поповнювати свої резерви. Саме в цьому й полягає їхня нічна зміна тактики,

– підсумував Дмитрашківський.

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Як українські захисники знищують ворога під Вугледаром