Регулярна активність зі зміною напрямків: у ЗСУ розповіли про бої на Запоріжжі
Ворог не полишає спроб просунутись в напрямку Запоріжжя, де щоденно на території області намагається вирівняти ділянки фронту. Росіяни отримують відсіч від ЗСУ та не досягають поставлених завдань.
Про це 24 Каналу розповів начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. За його словами, мета ворога – покращити своє положення в тактичному плані, щоб ефективніше оборонятись.
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Що відбувається в напрямку Запоріжжя
За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни намагаються відновити наступальні операції в центральній частині Запорізької області. Йдеться про такі населені пункти як: Кам'янське, Малі Щербаки, та Мала Токмачка. За словами аналітиків, роблять вони це невеликим групами від 10 до 15 людей.
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У пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку пояснили, що це – спроби зайняти вигідніші позиції для оборони, а про іншу мету ворога поки не йдеться.
Як зазначив Євген Єрін, росіяни намагаються покращити тактичне положення, щоб було ефективніше оборонятись. Вони намагаються саме вирівняти рубежі оборони.
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Начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку розповів, що періодичність таких атак – регулярна, але можуть змінюватись напрямки.
Періодичність, в принципі, регулярна, єдине, що змінюються певні напрямки й ворог намагається на окремих різних напрямках спробувати нашу оборону на міцність,
– сказав Єрін.
Проте, як зазначив начальник пресцентру, у ворога не виходить досягти своїх цілей.
"Зараз всі спроби противника відсікаються, ворог знищується або змушений відступати", – сказав Євген Єрін.
Що відбувається в Запоріжжі та області:
- Росіяни активізувались на окупованих територіях області й почали публікувати в інформаційному просторі свої неіснуючі "успіхи". У генштабі ЗСУ показали реальний стан справ та заявили про знищення окупантів та зайняття ворожих позицій.
- Протягом 20 – 21 січня Росія намагалась вести наступальні дії в районі Малих Щербаків, але, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони, втратила понад 50 осіб, 16 з них – безповоротні.
- В окупованому Бердянську вибухнула автівка місцевої зрадниці. Валентна Мамай однією з перших зустрічала росіян під час окупації, а тепер трясеться за своїє життя в міській лікарні. Під час вибуху вона була в автомобілі, але їй вдалось вижити.