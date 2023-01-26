Регулярна активність зі зміною напрямків: у ЗСУ розповіли про бої на Запоріжжі

Ворог не полишає спроб просунутись в напрямку Запоріжжя, де щоденно на території області намагається вирівняти ділянки фронту. Росіяни отримують відсіч від ЗСУ та не досягають поставлених завдань.

Про це 24 Каналу розповів начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. За його словами, мета ворога – покращити своє положення в тактичному плані, щоб ефективніше оборонятись.

Читайте також Успіхи закінчилися, – Жданов про наступ росіян на Запоріжжі

Що відбувається в напрямку Запоріжжя

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни намагаються відновити наступальні операції в центральній частині Запорізької області. Йдеться про такі населені пункти як: Кам'янське, Малі Щербаки, та Мала Токмачка. За словами аналітиків, роблять вони це невеликим групами від 10 до 15 людей.

Сили оборони Таврійського напрямку розповіли про мету атак окупантів в Запорізькій області: дивіться відео

У пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку пояснили, що це – спроби зайняти вигідніші позиції для оборони, а про іншу мету ворога поки не йдеться.

Як зазначив Євген Єрін, росіяни намагаються покращити тактичне положення, щоб було ефективніше оборонятись. Вони намагаються саме вирівняти рубежі оборони.

Актуально Росіяни провалили наступ на Запоріжжі: в ISW пояснили, для чого вони вигадують "успіх" там

Начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку розповів, що періодичність таких атак – регулярна, але можуть змінюватись напрямки.

Періодичність, в принципі, регулярна, єдине, що змінюються певні напрямки й ворог намагається на окремих різних напрямках спробувати нашу оборону на міцність,

– сказав Єрін.

Проте, як зазначив начальник пресцентру, у ворога не виходить досягти своїх цілей.

"Зараз всі спроби противника відсікаються, ворог знищується або змушений відступати", – сказав Євген Єрін.

Що відбувається в Запоріжжі та області: