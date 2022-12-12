Українці просять позбавити лідера ОПЗЖ Бойка звання Героя: Зеленський відповів на петицію

Проросійський політик Юрій Бойко досі має звання Героя України. Його можуть позбавити статусу.

На сайті представництва Президента України опублікували петицію з вимогою позбавити Бойка звання. Вона зібрала майже 27 тисяч підписів з 25 необхідних.

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Петиція вже отримала відповідь. У представництві Зеленського зазначили, що чинне законодавство передбачає 2 механізми позбавлення державних нагород:

за Законом України "Про державні нагороди України" президент може забрати звання через тяжкий злочин;

за Законом України "Про санкції". Тоді позбавлення державних нагород є персональною санкцією до фізичної особи, яка здійснює терористичну діяльність.

Що запропонував президент

Зеленський зазначив, що до нього не надходили матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для позбавлення Бойка звання Героя. Проте президент звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Попросив вивчити порушене у петиції питання, проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка та поінформувати про результати, – зазначив Зеленський.

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