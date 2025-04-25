Коли бойова повістка вважається врученою та чи потрібен підпис військовозобов'язаного

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним можуть вручати бойові повістки. Це стосується чоловіків, яких визнали придатними до служби після проходження військово-лікарської комісії.

Водночас є умови, як саме вручають цю повістку та наявність особистого підпису військовослужбовця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.UA".

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За яких умов бойова повістка вважається врученою

Мобілізаційне розпорядження, або "бойова повістка", видається у військкоматах або інших уповноважених структурах і передбачає подальше направлення особи до навчального центру, а згодом – до бойового підрозділу.

Як зазначив юриста Юрій Айвазян, бойову повістку мають вручати особисто військовозобов'язаному в приміщенні ТЦК, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Згідно з постановою Кабміну №560, документ має бути особистий підписаний особою, якій він призначений.

З усім тим адвокат Євген Лошаков зауважив, що відсутність підпису військовозобов'язаного не означає, що повістка не була вручена. У таких випадках фіксацією факту вручення може стати офіційний акт про відмову від підпису або інші документальні докази.

Якщо військовозобов'язаний з'явився для уточнення даних в ТЦК, пройшов ВЛК, отримав розпорядження, але не прибув у зазначений збірний пункт – це розцінюють як ухилення від служби. За таке порушення передбачено кримінальну відповідальність відповідно до статті Кримінального кодексу України про ухилення від військової служби. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.