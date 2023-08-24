На катері під покровом ночі: ексклюзивні кадри бойового завдання ГУР у Криму
Вранці 24 серпня українські військові здійснили висадку на тимчасово окупований півострів. Наші захисники виконали бойове завдання.
Бойове завдання виконував підрозділ ГУР "Артан". Ексклюзивними кадрами роботи українських розвідників поділилися джерела 24 Каналу.
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Розвідники виконали бойове завдання у Криму
Деталі операції обіцяють розповісти згодом. Наразі наші розвідники передають всім вітання з видом на півострів.
Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно, як бійці прямують на катері.
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Що вже відомо про висадку у Криму
- Вранці на День Незалежності України в тимчасово анексованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.
- Зауважимо, що інформацію про висадку українського десанту вже підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони.
- Андрій Юсов зазначив, що підрозділи здійснили висадку в межах спецоперації. Усі завдання виконали. Також додав, що спецоперацію провели у взаємодії з військово-морським флотом.
- "Цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", – зазначив представник ГУР.
- Додамо, що ЗМІ повідомляли, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. Джерела журналістів у розвідці підтвердили, що в цьому районі стався бій за участю плавзасобів і авіації.
- До речі, у селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкутському півострові радіолокаційний вузол ворога – РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". Окрім того, по периметру підготовлені позиції для ППО.