На катері під покровом ночі: ексклюзивні кадри бойового завдання ГУР у Криму

Вранці 24 серпня українські військові здійснили висадку на тимчасово окупований півострів. Наші захисники виконали бойове завдання.

Бойове завдання виконував підрозділ ГУР "Артан". Ексклюзивними кадрами роботи українських розвідників поділилися джерела 24 Каналу.

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Розвідники виконали бойове завдання у Криму

Деталі операції обіцяють розповісти згодом. Наразі наші розвідники передають всім вітання з видом на півострів.

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно, як бійці прямують на катері.

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