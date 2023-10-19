Намагаються захиститися від ГУР: Росія перекинула бойових дельфінів у західну частину Криму

Російські загарбники намагаються посилити свою оборону в тимчасово окупованому Криму й захиститися від ГУР. На військово-морській базі на північному заході півострова виявили загони бойових дельфінів.

Військово-морський флот країни-агресора використовує навчених дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецпризначенців. Ці морські ссавці вже розміщені на вході у гавань Севастополя. Нові дані свідчать про те, що росіяни відправили дельфінів на іншу базу на півночі Криму.

Раніше Путін боїться контрнаступу: в Криму Росія збільшила кількість бойових дельфінів

Окупанти перекинули групи бойових дельфінів

Видання зазначає, що, ймовірно, окупанти перекинули групи бойових дельфінів, аби захиститися від українських спецпризначенці.

У серпні на Південній військово-морській базі Новоозерне з'явилися загони для цих ссавців. База розташована за 90 кілометрів на північний захід від Севастополя. Загони встановили у вересні 2023-го. Видання зазначає, що це відповідає періоду, коли українські спецпризначенці посилили активність у Чорному морі. Зокрема, було звільнено "вишки Бойка".

У серпні дельфінів перемістили до Новоозерного / Супутникові знімки Airbus DS (2023) через SkyWatch

Розташування – на захід від головних причалів, поблизу пірсу устричної ферми. Однак, ці загони не відповідають розведенню устриць. Мають той самий розмір і форму, що використовувалися російським ВМФ саме для дельфінів.До речі, ділянка перебуває окремо від цивільного шоу морських ссавців у Степній Гавані приблизно за 5 кілометрів.

Дресерованих дельфінів вважають ефективними проти військових водолазів. Нібито немає людини, яка могла б їх переплисти. Вбудований ехолот дає цим ссавцям більшу перевагу.

Дельфіни, ймовірно, спрямовані для захисту кораблів від водолазів із мінами. Або водолазів, які займаються розвідкою. Коли вони виявляють порушника, можуть позначити його для своїх колег-людей для дослідження або, можливо, навіть завдати смертельного удару. Також вони можуть патрулювати узбережжя, де українські спецпризначенці проводять рейди на прибережні об'єкти,

– зазначає видання.