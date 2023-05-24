Ідея визріла давно: командир РДК розповів, коли задумувалися бойові дії у Росії

22 травня Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" увійшли на територію Бєлгородської області. Однак плани перетнути українсько-російський кордон у бійців з'явилися давно.

За словами командира РДК Дениса "White Rex", російський супротив задумався про це ще понад рік тому. Його слова передає Анна Черненко, кореспондентка 24 Каналу.

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Коли планувалися бойові дії у Росії

На спільній конференції лідер Російського добровольчого корпусу поділився, що ідея увійти до Росії з'явилася ще на початку повномасштабної війни. Ба більше, супротив планував на її територію перенести бойові дії.

З самого початку повномасштабної війни розраховували на те, що ми (російський супротив – 24 Канал) перенесемо бойові дії на територію нашого супротивника,

– підкреслив Денис "White Rex".

Наскільки далеко просунувся російський супротив

Варто зазначити, що під час військової операції на території Бєлгородської області російські добровольці зайшли вглиб Росії на 42 квадратні кілометри. Однак ця операція була незалежною від України. Так, за словами лідера РДК, українські військові координували добровольців лише до кордону з Росією, а за межами нашої держави росіяни просили друзів допомогти в плануванні.

Українські військові нас надихали, бажали нам удачі, ми зайшли на територію РФ, було приблизно 42 квадратні кілометри, ми їх контролювали,

– сказав боєць.

Варто зауважити, що поміж іншого таке просування РДК та легіону "Свобода Росії" показало, що кордони самої країни-агресорки абсолютно не захищені та діряві. За словами ексспівробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, це зумовлено тим, що значна частина тамтешніх військових перебуває сьогодні на території України.

"Головне, що ми можемо з цього зрозуміти, – кордони Росії не охороняються. Немає кому. Всіх прикордонників, ймовірно, кинули на фронт, де їх знищили. Пам'ятаєте, ще була інформація, що Росія хоче щось на кшталт народних дружин організувати, щоб вони охороняли кордони", – розповів Жирнов.