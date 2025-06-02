Україна вивела БпЛА на новий рівень і може виробляти 10 мільйонів щорічно, – Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс має спроможність виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Ба більше, українські безпілотники дешевші за іноземні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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ОПК України може щороку випускати 10 мільйонів дронів

Заступник міністра оборони Олександр Козенко взяв участь у дискусійні панелі "Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів" на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. Козенко ознайомив представників оборонного сектору США, Німеччини, Індії та Бразилії з можливостями ОПК та успіхами в роботі українських БпЛА.

Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік,

– зауважив він.

Також, у своїй промові заступник міністра наголосив на конкурентних перевагах українських безпілотників – вони дешевші за іноземні аналоги та успішно протестовані в бою.

За його словами, нині українські БпЛА завдають 80% усіх уражень на фронті. З огляду на бойовий досвід, який щоденно накопичують українські оператори, країна формує нову доктрину використання безпілотних систем.

Козенко закликав міжнародні оборонні компанії приєднуватися до співпраці з Україною.

До слова, Україна випереджає Росію в розвитку безпілотників. Наразі є дрони, які ворог досі не може повторити.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела успішну спецоперацію під назвою "Павутина". Загалом, відомо про знищення чи пошкодження понад 40 літаків країни-агресорки. Атаки зазнали аеродроми, з яких готували наступні обстріли України.

Українські БпЛА успішно б'ють по території Росії. Так, у Воронезькій області відомо про ліквідацію двох російських військовослужбовців. Також, успішно атаковано військові заводи Росії, зокрема той, де виготовляли дрони "Оріон".