Україна вивела БпЛА на новий рівень і може виробляти 10 мільйонів щорічно, – Міноборони
- Український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти 10 мільйонів дронів на рік, які є дешевшими за іноземні аналоги.
- Українські безпілотники грають ключову роль на фронті, завдаючи 80% уражень, і встигли показати свою ефективність у спецопераціях, таких як знищення ворожої авіації.
Український оборонно-промисловий комплекс має спроможність виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Ба більше, українські безпілотники дешевші за іноземні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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ОПК України може щороку випускати 10 мільйонів дронів
Заступник міністра оборони Олександр Козенко взяв участь у дискусійні панелі "Інноваційні рішення у сфері оборони для майбутніх викликів" на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. Козенко ознайомив представників оборонного сектору США, Німеччини, Індії та Бразилії з можливостями ОПК та успіхами в роботі українських БпЛА.
Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік,
– зауважив він.
Також, у своїй промові заступник міністра наголосив на конкурентних перевагах українських безпілотників – вони дешевші за іноземні аналоги та успішно протестовані в бою.
За його словами, нині українські БпЛА завдають 80% усіх уражень на фронті. З огляду на бойовий досвід, який щоденно накопичують українські оператори, країна формує нову доктрину використання безпілотних систем.
Козенко закликав міжнародні оборонні компанії приєднуватися до співпраці з Україною.
До слова, Україна випереджає Росію в розвитку безпілотників. Наразі є дрони, які ворог досі не може повторити.
Нагадаємо, нещодавно СБУ провела успішну спецоперацію під назвою "Павутина". Загалом, відомо про знищення чи пошкодження понад 40 літаків країни-агресорки. Атаки зазнали аеродроми, з яких готували наступні обстріли України.
Українські БпЛА успішно б'ють по території Росії. Так, у Воронезькій області відомо про ліквідацію двох російських військовослужбовців. Також, успішно атаковано військові заводи Росії, зокрема той, де виготовляли дрони "Оріон".