Біля берегів Японії помітили 11 бойових кораблів Китаю і Росії: що вони там робили

Одинадцять китайських і російських військових кораблів пройшли поблизу островів Окінави. Вони прямували у Східнокитайське море.

Про це в четвер, 17 серпня, повідомили в міністерстві оборони Японії. Такі маневри розцінюють як демонстрацію сили.

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Біля берегів Японії помітили 11 бойових кораблів Китаю і Росії

За даними Міноборони Японії, 11 кораблів Китаю та Росії пройшли через води між островами Окінави та попрямували у Східнокитайське море. Це були бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні в Тихому океані.

На думку оборонного відомства, ці неодноразові спільні маневри китайських і російських ВМС навколо японських островів треба розглядати як чітко спрямовані дії "на демонстрацію своєї сили проти Японії".



Біля Окінави бачили 11 бойових кораблів Росії та Китаю / Фото Міноборони Японії

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Китай та Росія вже отримали повідомлення про стурбованість від Японії

Міноборони Японії повідомило, що через дипломатичні канали Китаю та Росії вже надіслали серйозну стурбованість діями їхніх військових – з точки зору національної безпеки країни.

У вівторок, 15 серпня, японські військові за 280 кілометрів на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані також виявили:

6 китайських кораблів, серед яких були ракетні есмінці,

5 російських суден, зокрема також есмінці.

Своєю чергою, 29 липня оборонне відомство Японії заявило, що 5 китайських і 5 російських військових кораблів пройшли через протоку Соя між Хоккайдо і Сахаліном до Охотського моря. Ці маневри також пов'язують зі спільним патрулюванням Росії та Китаю в Тихому океані.