Дехто удає, що служить на "нулі": Міноборони захищатиме бойові виплати від дискредитації
Джерело:Міноборони України
Заступник міністра оборони Юрій Джигир зробив заяву щодо бойових виплат військовим під час війни. Він запевнив, що міністерство захищатиме виплати, адже вони показують, що країна віддає найбільшу шану бійцям навіть у час скрути.
Заступник Рустема Умєрова пояснив, що через маніпуляцію з виплатами для військових руйнується базова конструкція в соціальному договорі нашої держави. І це руйнує впевненість як бійців на фронті, так і ще не мобілізованих громадян.
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Що сказали в Міноборони про виплати для військових
Заступник міністра пояснив, що бойові виплати військовим свідчать про те, що навіть у час скрути, як би не було важко, ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким не забракло духу піти на фронт. І наразі в Україні бойові виплати відіграють саме ту роль, заради якої були колись створені.
І сьогодні цей символ – під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які удають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично,
– заявив заступник міністра.
Юрій Джигир пояснив, що такі вчинки є значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів. Адже вони руйнують:
- базову конструкцію в соціальному договорі нашої держави;
- впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх чин;
- впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною.
"Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони буде захищати їх від дискредитації", – запевнив заступник міністра.
За його словами, це більше, ніж гроші, адже це:
- відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання;
- те, над чим і треба будувати наш залізний купол.
Міноборони виявило 123 мільйони "бойових" виплат тиловикам
- Наприкінці жовтня Міністерство оборони заявило, що виявило в результаті вибіркової перевірки зловживань на 123 мільйони гривень. Цю додаткову винагороду виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань.
- За даними міністерства, їхня служба внутрішнього аудиту перевірила орієнтовно 40 військових частин. У Міноборони заявили, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" та "бойове (спеціальне) завдання". Як наслідок – виплачувати додаткову винагороду на свій розсуд.
- У відомстві розповіли, що в одному випадку військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
- Тоді заступник міністра Юрій Джигир запевнив, що вони закриватимуть прогалини для зловживань.