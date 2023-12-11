Тероризм та звірства проти ЗСУ: у Фінляндії залишили під вартою бойовика Петровського

Суд Фінляндії ухвалив рішення залишити під вартою одного з лідерів російського угруповання "Русич" Воїслава Тордена, підозрюваного в тероризмі. Раніше він був відомий під ім'ям Ян Петровський.

Україна підозрює бойовика в участі у терористичній організації. Окрім того, за даними Офісу генпрокурора, він причетний до збройних нападів на підрозділи сил АТО.

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Що відомо про ситуацію з бойовиком у Фінляндії

Фінський суд 11 грудня 2023 року ухвалив рішення залишити під вартою Воїслава Тордена. Адже цього рішення вимагали прикордонники, щоб встановити, чи законно він потрапив до Фінляндії. Тобто Яна Петровського взяли під варту на підставі закону про іноземців.

Раніше ЗМІ писали, що бойовика затримали 20 липня 2023 року в аеропорту. Тоді він під ім'ям Воїслав Торден намагався полетіти у французьку Ніццу. Проте прикордонники запідозрили, що насправді перед ними Ян Петровський, якому заборонений в'їзд до всієї Шенгенської зони.

Варто зауважити, що Ян Петровський навіть перебуває під санкціями ЄС та США.

Що відомо про справу Петровського