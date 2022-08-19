Поки наші збирають на супутник: на окупованій Донеччині бойовикам вислали пляшки з водою

російські військові на окупованій Донеччині отримали "потужну" допомогу від своїх земляків. Поки українці купують своїй армії "Байрактари" чи супутники, в росії наважилися на купівлю води.

Пропагандисти прозвітували про передачу води на фронт

На телебаченні російських пропагандистів вийшов сюжет про допомогу армії, пише 24 канал. ЗМІ окупантів помпезно повідомили, що російським солдатам передали воду.

До речі У ЗСУ пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали завдяки супутнику ICEYE

Пропагандисти буквально прозвітували про передачу води, увімкнувши "патріотичну" музику про Донбас. У сюжеті керівниця так званого гуманітарного фонду загарбників заявила, що окупований Донецьк потребує воду, як і військові росії на фронті.

Зауважимо, що російські військові знищили інфраструктуру на окупованих територіях Луганщини, після чого вдалися до такої тактики на Донеччині.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що російський диктатор владімір путін нічого не захищає у незаконних квазіреспубліках у Донецькій та Луганській областях. За словами Подоляка, у планах путіна знищити всю Україну.

Українці придбали для армії супутник

Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби Збройних Сил України. За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar.

Та 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar. У пресслужбі компанії Baykar повідомили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники Україні.

Після цього фонд Сергія Притули, за кошти, які українці зібрали на безпілотники Bayraktar, придбав унікальний супутник. Він суттєво допоможе нашим військовим у підготовці оперативних операцій.

Дізнайтесь більше – як супутник ICEY допоможе ЗСУ: дивіться відео