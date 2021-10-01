Бойовики 43 рази порушили режим тиші на Донбасі, – ОБСЄ
Джерело:СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 43 порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків. Зокрема мовиться про обстріли та вибухи.
Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією в Україні 30 вересня 2021 року.
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Порушення на Донеччині
У Донецькій області СММ зафіксувала 15 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження,
– зазначили в ОБСЄ.
Більшість порушень режиму припинення вогню – на схід від Майорська (підконтрольного урядові, 45 кілометрів на північний схід від Донецька).
Порушення у Луганській області
У Луганській області СММ зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження,
– йдеться у звіті.
- Більшість – на південний схід і північний схід від Попасної (підконтрольної урядові, 69 кілометрів на захід від Луганська);
- Деякі з них – на північний захід від ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольного урядові, 60 кілометрів на захід від Луганська).
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Окупанти 30 вересня відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 13 разів.
- Російські найманці застосовували для обстрілів заборонене озброєння.
- Унаслідок ворожих атак 1 захисник України загинув, ще 1 – поранений.