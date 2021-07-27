У річницю встановлення режиму тиші: бойовики на Донбасі обстрілюють українські позиції

Тристороння контактна група в Мінську 27 липня 2020 року домовилася про всеосяжне припинення вогню на Донбасі. У річницю так званого "перемир'я" російські найманці обстріляли позиції українських військових.

Бойовики продовжують всіляко ігнорувати досягнуті домовленості. Від початку доби, 27 липня, у штабі Операції об'єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню.

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Окупанти ігнорують режим припинення вогню на Донбасі

Окупанти відкрили вогонь з мінометів 120 калібру поблизу Золотого-4 та Водяного. Ворог також здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Катеринівка.

На щастя, бойових втрат серед наших військовослужбовців немає. Українські захисники здійснювали потужні обстріли у відповідь на постріли російсько-окупаційних військ. "Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – мовиться у повідомленні ООС.

Також протягом 27 липня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 10 гектарів території. І передали на знищення 132 вибухонебезпечні предмети.

Попри провокації окупантів, українські військові контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Ситуація на фронті: головне

Рік тому, 27 липня 2020 року, члени Тристоронньої контактної групи домовилися про запровадження режиму тиші на Сході України. Втім російські найманці щодня порушують так зване "перемир'я".

Унаслідок обстрілів окупантів загинули 45 українських військовослужбовців. Загалом за весь час війни на Донбасі, з квітня 2014 року, з життя пішли 2 705 наших захисників.

26 липня збройні формування Росії обстріляли позиції українських військових. Четверо наших військовослужбовців зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травм.

Крім цього, в ОБСЄ заявили, що бойовики розміщують важку військову техніку у житлових районах тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.