"Подарунок" Росії: бойовики на Донбасі похвалилися новою технікою і зброєю – фото

Російські бойовики на окупованому Донбасі похвалилися новою військовою технікою і сучасною зброєю. Це черговий "подарунок" з Росії.
Джерело:"Остров"
Російські бойовики заявили, що готуються до можливого відновлення активних бойових дій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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Кількість важкого озброєння у мобільних групах на автомобільній техніці буде надалі збільшуватися,
– хваляться окупанти.
Світлини, які публікують бойовики, геть суперечать їхній офіційній версії, що вони нібито воюють трофейною зброєю.
Кадри чітко демонструють, що військова техніка – абсолютно нова. Вона ніколи не перебувала на озброєнні Збройних сил України.
Бойовики на Донбасі показали нову зброю / "Остров"
Бойовики на Донбасі показали нову зброю / "Остров"
Що кажуть в Україні
- Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається створити на Донбасі атмосферу загрози.
- Український лідер наголосив, що "гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії".
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що теперішня ескалація з боку Росії є наймасштабнішою за останні роки. Росія сама завела ситуацію у глухий кут.