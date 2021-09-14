Бойовики на Донбасі проводять навчання із застосуванням артилерії, – розвідка

Військове командування Росії продовжує нарощувати бойові спроможності на Донбасі. Окупанти проводять навчанн

Про це довідалася українська розвідка. За даними ГУР, бойовики запланували, зокрема, проведення зборів зі снайперами.

Читайте також Це була велика помилка, – керівник розвідки пояснив, з чого почалась війна на Донбасі​

До них також долучаться корегувальники артилерійського вогню та інженерно-саперні підрозділи окупантів. Російські найманці проводять комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, зокрема – реактивно-артилерійських батарей.

Крім цього, бойовики й далі утримують на передових позиціях значну кількість снайперських пар. Вони обстрілють позиції Об'єднаних сил, знищують елемени відео спостереження та намагаються спровокувати вогонь у відповідь.

Росія проводить військові навчання