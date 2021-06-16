Бойовики допитали Романа Протасевича: Україна вимагає пояснень від Білорусі

Окупанти заявили, що "допитали" затриманого в Мінську Романа Протасевича. Україна через це звернулася до Білорусі за офіційними поясненнями.

Про те, що допит Протасевича відбувся, з'явилися повідомлення у пропагандистських ЗМІ. У них окупанти посилаються на самопроголошеного "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка.

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Окупанти допитала Протасевича

Бойовики заявили, що отримали "достатні неспростовні докази" причетності Протасевича до "убивств мирних мешканців Донбасу". Вони кажуть, що допит дозволив "значно просунутися у справі". Виходить, що так звані "слідчі" їздили у Білорусь і їх допустили до затриманого блогера Протасевича.

Це при тому, що раніше глава Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора заявляв, що Мінськ не отримував запитів від окупантів щодо допиту Протасевича.

Україна вимагає пояснень

Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко ЗМІ, Україна вимагатиме від Білорусі пояснень. Оскільки допит Протасевича самопроголошеними прокурорами, свідчить про те, що Білорусь визнає їх.

Він повідомив, що за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українське посольство у Мінську звернулося до білоруської влади з вимогою надати офіційні пояснення.

Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі слід розглядати в контексті намагань Росії надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдо суб'єктності,

– сказав Кулеба.

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