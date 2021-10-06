Бойовики намагаються бути частиною армії Росії, – військовий експерт
6 жовтня 2021 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Донбасі надалі продовжується стягування нової зброї та екіпірування з боку командування військ Росії. Така ситуація становить загрозу для подальших атак в бік Збройних сил України.
Однією з останніх подій стало показове передавання УАЗ "Патріот" з начебто шахт Донбасу на озброєнння бойовикам. Про це детальніше в ефірі 24 каналу розповів волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, військовий експерт Михайло Макарук.
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На думку експерта, окупаційні сили все більше інтегруються в структуру і командування, задля прямого підпорядкування південному військовому округу Росії.
Вони і так є повноцінними одиницями військового об'єднання, але зараз ще більше намагаються бути частиною російської армії, не приховуючи цього.
Михайло Макарук про ситуацію на Донбасі: дивіться відео
Останні події на Донбасі: коротко
- Ввечері 5 жовтня під час чергового порушення перемир'я на Донбасі поранили 2 наших військових.
- Омбудсменка Людмила Денісова заявила про майже 14 тисяч загиблих за 8 років війни на Донбасі.
- За останньою інформацією українських розвідників, окупанти проводять посилену підготовку для активізації обстрілів українських позицій.
- Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. У Кремлі назвали це "недоцільним".