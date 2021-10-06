Бойовики намагаються бути частиною армії Росії, – військовий експерт

6 жовтня 2021 , 19:04
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Джерело:

24 канал

На Донбасі надалі продовжується стягування нової зброї та екіпірування з боку командування військ Росії. Така ситуація становить загрозу для подальших атак в бік Збройних сил України.

Однією з останніх подій стало показове передавання УАЗ "Патріот" з начебто шахт Донбасу на озброєнння бойовикам. Про це детальніше в ефірі 24 каналу розповів волонтер, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, військовий експерт Михайло Макарук.

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На думку експерта, окупаційні сили все більше інтегруються в структуру і командування, задля прямого підпорядкування південному військовому округу Росії.

Вони і так є повноцінними одиницями військового об'єднання, але зараз ще більше намагаються бути частиною російської армії, не приховуючи цього.

Михайло Макарук

Військовий експерт

Михайло Макарук про ситуацію на Донбасі: дивіться відео

Останні події на Донбасі: коротко


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Терещенко