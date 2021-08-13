Бойовики нарощують сили на Донбасі, – розвідка

ГУР повідомило, що окупанти на Донбасі нарощують озброєння. Зокрема, лише у серпні бойовикам привезли приблизно тисячу тонн пального, а також нові партії боєприпасів.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила, що бойовики отримали бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.

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Окупанти намагаються приховати постачання бойової техніки і майна військового призначення. Для цього вони:

використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону;

перевозять озброєння обхідними шляхами.

Бойовики стягнули танки та гаубиці

В ОБСЄ підтвердили, що бойовики стягнули на окупований Донбас десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Мовиться про танки, гаубиці та БМП.

Зокрема, на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області зафіксували 3 гаубиці та 15 танків.

Окрім того, в ОБСЄ повідомили, що окупанти систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії.

У ТКГ заявили, що загострення на Донбасі у серпні 2021 року спричинили такі фактори : геополітичний, внутрішньоросійський, військовий.

Текст публікації ГУР:

Командування збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку серпня з території Росії завезено близько однієї тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема, бойові броньовані машини та 12,7-міліметрів, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.