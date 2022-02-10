Бойовики не хочуть забирати своїх полонених, – Казанський

Росія висуває політичні вимоги Україні замість того, щоб погодитись на обмін полоненими. Через принципи страждають звичайні люди. Однак проросійських бойовиків це мало хвилює – їм не потрібні навіть "свої".

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристороній контактній групі Денис Казанський. Він наголосив, що Москва вимагає від України політичних поступок.

Цікаво "Ми не могли навіть уявити": моряки розповіли нові деталі захоплення кораблів Росією у 2018 році

"Їхні полонені їм (Росії – 24 канал) просто непотрібні. Вони вимагають від нас політичних поступок в обмін на те, що вони просто дозволять обмін", – зазначив представник Донецької області у ТКГ.

Він додав, що Кремль звинувачує Україну в тому, що вона нібито не хоче домовлятися.

Росіяни кажуть: "Ви не хочете з нами домовлятися, приймати закони, які нам потрібні, тоді ми не будемо віддавати вам полонених, не будемо відкривати КПВВ",

– зазначив Казанський.

Представник Донецької області у ТКГ вважає, що через таку позицію Росії страждають і ті, хто не може нормально виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію України та отримувати тут свої пенсії, зарплати, соцвиплати.

Казанський: Росія блокує переговори

Представник Донецької області у ТКГ стверджує, що у переговорах з Росією немає зрушень. Країна-агресорка не розглядає гуманітарні питання, бо пов'язує їх з політичними.

Російська сторона продовжує блокувати фактично всі переговори і не допускає жодного прогресу. Росія пов'язує гуманітарні питання з політичними. Тобто з тими, які не можна швидко розв'язати. Денис Казанський Представник Донецької області у Тристороній контактній групі

Казанський розповів, чому Росія не хоче обміну: дивіться відео

Більше про обмін полоненими