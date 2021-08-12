"Сіємо пшеницю, а ворог – залізо": бойовики обстріляли хлібне поле на Донбасі
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
Окупанти продовжують чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони. Зокрема, 11 серпня російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу селища Нью-Йорк.
Селяни тільки-но встигли зібрати врожай зернових з поля, по якому проросійські бойовики влаштували обстріл.
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Обстріл окупантами хлібного поля
Ворожі війська відкрили вогонь по хлібному полю неподалік селища Нью-Йорк, що в Донецькій області.
Ми засіваємо наші поля пшеницею, а ворог – залізом,
– зауважують хлібороби.
Селяни наголошують, що родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.
Злочин бойовиків зафіксували
Українські військові викликали на місце інциденту представників Спільного центру з контролю та координації. Вони зафіксували черговий злочин російських окупантів, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.
На щастя, нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення не виявили. Тому там продовжать заплановані польові роботи – підготовку ґрунтів до посіву озимини.
Наслідки обстрілу бойовиками хлібного поля: Фото ОТУ "Північ"
Доба 11 серпня на Донбасі
- Війська окупанта протягом 11 серпня 8 разів порушили режим припинення вогню.
- Бойовики з артилерійських систем калібру 122 міліметри обстріляли 2 населених пункти. У Новомихайлівці пошкодили важливі інфраструктурні об'єкти, а в Новоселівці – вбили місцевого жителя та знищили приватні будинки.
- Ворог також відкривав вогонь у сторону Луганського, Миронівського, Пісків.
- На межі Донецької та Луганської областей українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- У результаті ворожих обстрілів 1 український захисник отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.