Бойовики обстріляли мінометами житлові будинки під Волновахою

У селі Трудівське Волноваською району на Донеччині бойовики відкрили вогонь по житловому кварталу. Внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали 6 приватних будинків.

Коли стався обстріл – не відомо. Щоправда, у штабі Об'єднаних сил заявили, що 17 лютого у про Трудівському бойовики били з 82-міліметрових мінометів. Чи хтось загинув або постраждав, інформації наразі немає.

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Пошкоджено покрівлі, віконні блоки та паркани. Українські рятувальники вже надали допомогу мешканцям цих будинків.

Зокрема, представники ДСНС забили плівкою пошкоджені віконні блоки будинків на двох адресах.

Відомо, що допомагав особовий склад Головного управління держслужби. Його залучили після звернення місцевих органів влади.

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Це вже не перша провокація з боку бойовиків. Зокрема, 18 лютого обстріляли місто Щастя у Луганській області.

Також проросійські найманці оголосили евакуацію людей в Росію. Опісля в окупованому Донецьку посеред дня почали лунати сирени. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.

У Кремлі спочатку заявили, що не знали про евакуацію. Проте вже вечері Володимир Путін сказав, що готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

На тлі таких подій головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попросив жителів окупованих територій не вірити бойовикам, бо Київ жодних наступальних дій не планує.

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Повний текст публікації ДСНС України:

​​Рятувальники Донеччини надали допомогу мешканцям обстріляних будинків у с. Трудівське Волноваського району

Сьогодні в селі Трудівське, внаслідок бойових дій, пошкоджено 6 приватних житлових будинків. Пошкоджень зазнали покрівлі домівок, віконні блоки, паркани.

За зверненням місцевих органів влади, особовий склад Головного управління було залучено до надання допомоги мешканцям села Трудівське. Рятувальники забили плівкою пошкоджені віконні блоки будинків на двох адресах.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.