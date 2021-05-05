Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної: спалахнула пожежа – фото

Російсько-окупаційні війська обстріляли територію біля Попасної, що на Луганщині. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Окупанти здійснили постріл протитанковою керованою ракетою. Він розірвався поблизу цивільного сектору.

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Це спричинило локальну пожежу. В ООС наголосили, що вона могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.

Станом на 19:20 військовослужбовцями однієї з механізованих бригад вдалося локалізувати пожежу.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню й наражає на небезпеку цивільних", – мовиться у дописі.

Наслідки обстрілу поблизу Попасної / Фото пресслужби ООС



Про дії бойовиків вже повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню.

Окупанти не припиняють обстріли