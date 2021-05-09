Окупанти передали Україні свої списки на обмін полоненими

Українська сторона отримала від представників окупаційної влади на Донбасі списки на обмін полоненими. Наразі списки уточнює українська делегація в ТКГ.

Про це 9 травня в ефірі одного з телеканалів заявила Тетяна Іванова, учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

До теми Росія пропонувала віддати Україні 4 жінок, але бойовики були проти, – Гармаш

Списки отримали у квітні

Учасниця ТКГ розповіла, що свої списки як мінімум ще взимку українська сторона передала на обмін полоненими. Протягом усього часу Україна наполягала на тому, щоб дзеркально передали списки з боку ОРДЛО.

Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали,

– заявила Іванова.

Вона додала, що зараз йде робота з цими списками – вони уточнюються, з ними працюють.

Це, нарешті, сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться,

– додала учасниця ТКГ.

Хоч вона вважає, що зараз складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Коротко про обмін полоненими