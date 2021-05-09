Окупанти передали Україні свої списки на обмін полоненими

Українська сторона отримала від представників окупаційної влади на Донбасі списки на обмін полоненими. Наразі списки уточнює українська делегація в ТКГ.
Джерело:24 канал
Про це 9 травня в ефірі одного з телеканалів заявила Тетяна Іванова, учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
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Списки отримали у квітні
Учасниця ТКГ розповіла, що свої списки як мінімум ще взимку українська сторона передала на обмін полоненими. Протягом усього часу Україна наполягала на тому, щоб дзеркально передали списки з боку ОРДЛО.
Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали,
– заявила Іванова.
Вона додала, що зараз йде робота з цими списками – вони уточнюються, з ними працюють.
Це, нарешті, сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться,
– додала учасниця ТКГ.
Хоч вона вважає, що зараз складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.
Коротко про обмін полоненими
- 19 квітня 2021 року в Офісі Президента розповідали, що Великдень може стати гарним приводом, аби активізувати зусилля для обміну полоненими. Зокрема, у форматі "всіх на всіх".
- 11 квітня речник української делегації ТКГ Олексій Арестович заявив, що бойовики ОРДЛО утримують у заручниках близько 300 осіб. Українська делегація в ТКГ постійно піднімає питання їх звільнення, проте наразі про обмін полоненими домовитись не вдається.
- 9 українців, яких незаконно утримують, окупанти мали передати ще на початку січня 2021 року. Проте вирішили, що українців передаватимуть лише Віктору Медведчуку.
- Українське МЗС виступило рішуче проти такого кроку.