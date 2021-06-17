Бойовики поранили бійця ЗСУ біля Новотошківського

Російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського. Внаслідок ворожої атаки захисник України отримав кульове поранення.

Це сталося 17 червня у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог відкрив вогонь приблизно о 18:30.

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Що відомо про стан бійця

Військовому оперативно надали першу медичну допомогу. Після цього його перевезли до медичного закладу. За словами лікарів, його стан – середньої тяжкості.

Наразі на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі у червні

16 червня російські найманці поранили українського захисника біля Луганського. Військовий перебуває у задовільному стані.

У цей же ж день у зоні бойових дій загинув 24-річний Роман Галуха з Львівщини. Обставини його загибелі поки що невідомі.

Внаслідок атаки ворога 11 червня загинув Володимир Бєлов. Військовослужбовець був родом із Мукачева, що на Закарпатті.