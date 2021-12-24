Бойовики проводять на окупованих полігонах стрільби з артилерії й танків, – розвідка

Російські найманці проводять на окупованих територіях Донбасу стрільби зі стрілецької зброї, артилерії. Особливу увагу приділяють злагодженню дій мотострілецьких відділень та танкових екіпажів.

У розвідці Міністерства оборони повідомили, що командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

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Бойовики проводять на окупованих полігонах стрільби

На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей окупанти проводять

стрільби зі стрілецької зброї, артилерії,

озброєння танків і бойових машин.

Ці процеси тривають як вдень, так і вночі. Особливу увагу російські найманці приділяють злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Тривають збори з російськими військовими

Крім того, наголосили у розвідці, під керівництвом інструкторів – кадрових військових збройних сил Росії – тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів. Бойовики виконують стрільби з 152-міліметрових гаубиць "Мста-Б" та 122-міліметрових реактивних систем залпового вогню "Град".

Доба на Донбасі 23 грудня: як минула

Протягом 23 грудня зі сторони окупаційних військ зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Двічі російські найманці застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики встигли двічі зірвати "тишу" і 24 грудня.

На щастя, українські захисники внаслідок атак ворога не постраждали.

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на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Але окупанти свою обіцянку традиційно порушують.

Уривок з опису розвідки Міноборони:

Командування російських окупаційних військ нарощує заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

На полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях окупанти проводять стрільби зі стрілецької зброї, артилерії, озброєння танків і бойових машин як вдень, так і вночі. Особлива увага приділяється злагодженню дій мотострілецьких відділень, танкових екіпажів, артилерійських і мінометних розрахунків.

Крім того, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців ЗС РФ тривають збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб із 152-мм гаубиць "Мста-Б" та 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град".