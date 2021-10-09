Бойовики розмістили "Гради" та гаубиці у житлових районах Донбасу, – ОБСЄ

9 жовтня 2021 , 08:45
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Джерело:

ОБСЄ

Моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про грубі порушення режиму тиші з боку російських найманців на Донбасі. Бойовики розмістили заборонену військову техніку в житлових районах Донбасу.

У звіті від 8 жовтня наголошується, що СММ зафіксувала "Гради", гаубицю та протитанкову гармату. Вони були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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"Гради" бойовиків порушили лінії відведення

Патруль ОБСЄ засік заборонену військову техніку в житлових районах Луганська та Катеринівкі. Там окупанти розмістили:

  • Дві реактивні системи залпового вогню "Град" 122 калібру,
  • Одну буксирувану гаубицю "Жаба" 122 калібру;
  • Одну протитанкову гармату "Рапіра" 120 калібру.

Окрім цього, Моніторинговою місією відзначаються ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили у житловому кварталі окупованого Луганська.

Зверніть увагу! У липні 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. У той час, як українські військові сумлінно дотримуються домовленостей – проросійські бойовики систематично їх порушують.

Ситуація на Донбасі: що відомо

  • За добу, 8 жовтня, окупанти 10 разів порушили режим тиші на Добасі.
  • Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав пораненя.
  • Боєць перебуває у медичному закладі, його стан здоров'я – важкий.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Васьків