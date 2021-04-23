Бойовики розмістили міномети між житловими будинками Горлівки

Проросійські бойовики розмістили заборонені Мінськими домовленостями міномети в Горлівці серед житлового кварталу. Звідси ведуть обстріли.

Вогонь вели по Південному. Українські військові виявили, що гатили з житлового сектору, з вулиці Черкасова.

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Повторюється 2014 рік? Знову підступна стрільба 120 мінометом з-під житлових будинків? Але ворог не врахував, що технічні можливості вже не ті, що були раніше,

– заявили у бригаді.

Бойовики готують провокації

Окупанти планують здійснити провокації на великодні свята. Бойовики хочуть застосувати озброєння та військову техніку з нанесенням маскування типу "піксель". Таке ж використовують підрозділи Збройних сил України.

Крім того, бойовики планують здійснити теракт під час великодньої служби в одному з храмів Московського патріархату. Через це можуть загинути мирні жителі.

У теракті Росія хоче цинічно звинуватити Україну. Після цього держава-агресор збирається ввести на територію України свої регулярні збройні війська.