Бойовики таки готують військові збори на Донбасі у День Незалежності: дані розвідки

Командування російської армії продовжує нарощувати бойову готовність на Донбасі. Окупанти планують провести наприкінці серпня військові збори.

За інформацією, яку отримала українська розвідка, підготовка цих зборів вже завершується. Вони стартують 24 серпня, коли Україна відзначатиме День Незалежності, й триватимуть до 28 серпня.

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Що ще з'ясували розвідники

У Міноборони дізналися, що напередодні у з'єднаннях та частинах противника уточнювали приписний склад, який буде залучений до зборів. Резервістам вже надіслали повістки за місцями роботи. Водночас окупанти завершують розгортання наметових містечок, у яких розміщатимуть бойовиків. Також до зборів облаштовують пункти прийому особового складу та техніки.

Що цьому передувало

За даними моніторингової місії ОБСЄ, напередодні російські найманці стягнули десятки одиниць забороненої військової техніки на Донеччину та Луганщину. Зафіксували, зокрема, танки, "Гради", ЗРК та гаубиці.

До слова, бойовики сприяють тому, щоб люди на окупованому Донбасі голосували на виборах у російську Думу. За це навіть обіцяють грошову винагороду – до 10 тисяч рублів.