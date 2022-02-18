Бойовики замінували та планують підірвати низку об'єктів у Донецьку, – розвідка
18 лютого 2022 , 21:10Читать новость на русском
Українська розвідка отримала інформацію, що проросійські бойовики замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку. Далі вони планують їх підірвати.
Такі повідомлення пролунали на тлі паніки, яку зараз можна спостерігати на окупованому Донбасі. Річ у тім, що керівники фейкових республік оголосили про евакуацію населення. Також вони заявляють, що Київ начебто готує наступ.
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