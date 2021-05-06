Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся на окуповану територію за обміном

Так званий "верховний суд" на території окупованої частини Луганщини засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі. Бойовики звинуватили його у начебто "шпигунстві" на користь України.
Джерело:"Новости Донбасса"
Чоловік потрапив в окремі райони Луганської області під час обміну полоненими. Так звана адміністрація окупантів запевняє, що чоловіка нібито завербували співробітники Служби безпеки України ще у 2017 році. Тоді він перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську.
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Чому бойовики засудили чоловіка
Чоловіка звинувачують у зборі та передачі відомостей військового характеру представникам СБУ. За це, повідомляють бойовики, його включили в списки обміну – аби "звільнити від кримінальної відповідальності".
Вирок суду окупантів
За начебто "шпигунство" чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі. Відповідне рішення прийняв так званий "верховний суд" угруповання "ЛНР".
Обмін полоненими: головне
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Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими "ДНР" та "ЛНР", використовуючи для цього питання обміну утримуваними. Через це процес затягується.
- За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на квітень 2021 року в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 українців, з них 236 цивільні особи та 40 військових.