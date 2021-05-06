Бойовики засудили за "шпигунство" чоловіка, який повернувся на окуповану територію за обміном

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Так званий "верховний суд" на території окупованої частини Луганщини засудив жителя Лисичанська до 12 років позбавлення волі. Бойовики звинуватили його у начебто "шпигунстві" на користь України.

Джерело:

"Новости Донбасса"

Чоловік потрапив в окремі райони Луганської області під час обміну полоненими. Так звана адміністрація окупантів запевняє, що чоловіка нібито завербували співробітники Служби безпеки України ще у 2017 році. Тоді він перебування в слідчому ізоляторі в Старобільську.

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Чому бойовики засудили чоловіка

Чоловіка звинувачують у зборі та передачі відомостей військового характеру представникам СБУ.  За це, повідомляють бойовики, його включили в списки обміну – аби "звільнити від кримінальної відповідальності".

Вирок суду окупантів

За начебто "шпигунство" чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі. Відповідне рішення прийняв так званий "верховний суд" угруповання "ЛНР".

Обмін полоненими: головне

  • Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими "ДНР" та "ЛНР", використовуючи для цього питання обміну утримуваними. Через це процес затягується.

  • За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на квітень 2021 року в полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 українців, з них 236 цивільні особи та 40 військових.