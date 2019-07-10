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      Бойовики не припиняють завдавати удару по українських позиціях: багато поранених

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з соціальних мереж

      Упродовж доби 9 липня проросійські бойовики на Донбасі 27 разів порушували режим припинення вогню. 11 разів окупанти здійснили атаку із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:

      • поблизу Широкиного – чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 міліметри;
      • неподалік Водяного – двічі з артилерійських систем калібру 122 міліметри та автоматичних гранатометів;
      • на околицях Новомихайлівки – двічі з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
      • у районі населеного пункту Піски – двічі з мінометів калібру 82 міліметри та протитанкових ракетних комплексів;
      • поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
      • у районі Красногорівки – п'ять разів із мінометів калібру 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомету;
      • на околицях Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї. 

      Важливо: Журналісти 24 каналу потрапили під обстріли в одній з найгарячіших точок Донеччини

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників ворог обстріляв 8 разів:

      • поблизу Травневого – двічі з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
      • поряд із Новолуганським – три рази з артилерійських систем калібру 122 міліметрів і мінометів калібру 82 міліметри;
      • неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 міліметри;
      • у районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120- та 82 міліметри;
      • на околицях Новгородського – з міномету калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

      Унаслідок бойових дій п'ять військовослужбовців зазнали поранення та четверо оримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах окупантів, за даними розвідки, 9 липня трьох осіб було знищено та ще трьох поранено.

      Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили один обстріл позицій українських захисників. Сталося це біля Мар'їнки. Били тут окупанти з міномету калібру 120 міліметри.

      Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази:

      • неподалік Кримського – двічі з мінометів калібру 82 міліметри;
      • поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120- та 82 міліметри;
      • на околицях Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 міліметри.

      Протягом доби 8 липня проросійські збройні формування на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, жоден ворожий обстріл не призвів до втрат з боку ЗСУ. Проте, за даними розвідки, двох окупантів знищено та трьох поранено.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      якою нині є ситуація на донбасі:
      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 канал
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