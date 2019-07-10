Бойовики не припиняють завдавати удару по українських позиціях: багато поранених
Упродовж доби 9 липня проросійські бойовики на Донбасі 27 разів порушували режим припинення вогню. 11 разів окупанти здійснили атаку із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Широкиного – чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Ломакиного – з артилерійської системи калібру 122 міліметри;
- неподалік Водяного – двічі з артилерійських систем калібру 122 міліметри та автоматичних гранатометів;
- на околицях Новомихайлівки – двічі з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Піски – двічі з мінометів калібру 82 міліметри та протитанкових ракетних комплексів;
- поблизу Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- у районі Красногорівки – п'ять разів із мінометів калібру 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомету;
- на околицях Чермалика – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників ворог обстріляв 8 разів:
- поблизу Травневого – двічі з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поряд із Новолуганським – три рази з артилерійських систем калібру 122 міліметрів і мінометів калібру 82 міліметри;
- неподалік Зайцевого – з міномету калібру 82 міліметри;
- у районі населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 120- та 82 міліметри;
- на околицях Новгородського – з міномету калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
Унаслідок бойових дій п'ять військовослужбовців зазнали поранення та четверо оримали бойове травмування. Щодо ситуації у лавах окупантів, за даними розвідки, 9 липня трьох осіб було знищено та ще трьох поранено.
Від початку поточної доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили один обстріл позицій українських захисників. Сталося це біля Мар'їнки. Били тут окупанти з міномету калібру 120 міліметри.
Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази:
- неподалік Кримського – двічі з мінометів калібру 82 міліметри;
- поблизу Причепилівки – з мінометів калібру 120- та 82 міліметри;
- на околицях Новотошківського – з артилерійської системи калібру 122 міліметри.
Протягом доби 8 липня проросійські збройні формування на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, жоден ворожий обстріл не призвів до втрат з боку ЗСУ. Проте, за даними розвідки, двох окупантів знищено та трьох поранено.
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей