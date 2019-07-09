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      Дмитро Снєгирьов

      Місія ОБСЄ зафіксувала активні навчання бойовиків на Луганщині

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      "Народної міліція "ЛНР"
      "Народної міліція "ЛНР" / Фото з відкритих джерел

      4 липня 2019 року аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомив, що на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції "ЛНР".

      Наразі на території колишнього Луганського летовища і так званих "лутугинських таборів" проходять навчання підрозділів "2-го АК народної міліції ЛНР,
      – йшлося у повідомленні.

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      Крім того, повідомлялося, що в районі розведення сил і техніки члени НЗФ з блакитними пов'язками так званого "СЦКК ЛНР" продовжують патрулювати місця біля мосту в Станиці Луганській. Бойовики з такими пов'язками з'явилися відразу після першого етапу розведення сил і перебувають там досі.

      У звіті СММ ОБСЄ станом на 5 липня 2019 року, на 19:30 зазначено, що у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ ОБСЄ зафіксував 14 танків на полігоні в районі населеного пункту Круглик (65 км на південний захід від Луганська) та 35 танків і 42 буксирувані гаубиці або міномети (невстановленого типу) на полігоні неподалік від Мирного (41 км на південний схід від Луганська).

      У звіті також повідомляється, що на ділянці розведення спостерігачі бачили щонайменше п'ятьох членів збройних формувань (з блакитними нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") поблизу блокпоста збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська).

      За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей зросла інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських і танкових підрозділів, яким для проведення навчальних стрільб збільшено ліміти використання боєприпасів.

      СММ продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, Комплексом заходів і Доповненням до нього. У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши більше вибухів (165), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (115 вибухів).

      Варто зазначити, що російські війська і місцеві бандформування використовують режим припинення вогню для проведення навчань і активізації ресурсів матеріального забезпечення.

      Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" розраховує на подальшу плідну співпрацю зі спеціальною моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Війна на Донбасі
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