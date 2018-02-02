Бойовики вдарили по силах АТО із важких мінометів

Протягом четверга, 1 лютого, бойовики у зоні АТО продовжували стріляти по позиціях українських військових із важких мінометів, що є порушенням мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У штабі уточнили, що впродовж доби бойовики здійснили 4 обстріли по позиціях українських військових. Внаслідок цих збройних провокацій ніхто з бійців АТО не постраждав.

Читайте також: На Сході невдовзі можливе загострення: бойовики оголосили мобілізацію

Так, на Луганському напрямку бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги. Там увечері терористи понад 2 години обстрілювали позиції сил АТО поблизу Луганського. Задля цього бойовики застосовували 120- і 82-міліметрові міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького. Загалом терористи випустили по оборонних укріпленнях українських військових понад 50 мін різних калібрів.