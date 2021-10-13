Бойовиків спіймали на використанні російських безпілотників для обстрілу позицій ЗСУ

Служба безпеки України викрила представників так званих окупаційних республік на використанні російських безпілотних літальних апаратів. Під час розслідування ідентифікували безпілотник, який був потрібен бойовикам для обстрілу позицій Збройних сил України.

Літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Окупанти використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових.

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Спецслужба перехопила в бойовиків російський безпілотник

Завдяки експертизі з'ясували, що перехоплений у російських найманців літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1". Такі виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу Росії.



Бойовиків спіймали на використанні російських безпілотників / Фото СБУ

Розпочали кримінальні провадження

Слідчі СБУ відкрили кримінальні справи за такими статтями:

терористичний акт;

порушення законів та звичаїв війни.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних.

До слова, спецслужба передала на експертизу ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.



Окупанти використовували безпілотники для обстрілу позиції ЗСУ / Фото СБУ