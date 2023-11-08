"Ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України": на фронті загинув Володимир Король

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув Володимир Король. Герою назавжди залишиться 47 років.

Про трагічну втрату повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар. Він також повідомив, що церемонія прощання з Героєм відбудеться 8 листопада.

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"Поповнив лави Небесного війська"

Володимир Король родом із села Мотижин, що у Бучанському районі Київської області. Він був штаб-сержантом, водієм-санітаром медичного пункту танкового батальйону військової частини А2167. Герой ніс службу поблизу населеного пункту Єлизаветівка Донецької області.

На жаль, захисник загинув під час виконання бойового завдання 3 листопада 2023 року.

Звістки про смерть українських захисників завжди є важкими й болісними… Ще один військовий, ще один наш земляк, котрий воював за мир та свободу України, пішов від нас. 3 листопада, під час виконання бойового завдання, лави Небесного війська поповнив наш Герой Володимир Олександрович Король. Ще одне ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України…

– прокоментував болючу втрату Токар.

Сільський голова уточнив, що відспівування та поховання Героя відбудеться 8 листопада у рідному селі Мотижин. Токар закликав Макарівську громаду гідно провести Героя в останню путь, адже Володимир віддав найдорожче за українців.



Володимир Король загинув у боях за Україну / Фото Вадим Токар

Трагічні втрати України у війні

У мережі повідомляють, що на фронті загинув одесит Юрій Глодан. Чоловік пішов на фронт після того, як російська ракета вбила його дружину, тримісячну доньку та тещу. Відомо, що Герой проходив службу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Втім, рідні не вірять у загибель Юрія. Батьки Героя заявили, що не отримували звістки про смерть сина, тому новини у ЗМІ стали для них шоком. Нині вони очікують на результати експертизи.

На фронті загинув пластун і журналіст з Рівного 37-річний Тарас Давидюк. Герой загинув 3 листопада 2023 року на околицях Роботиного в Запорізькій області.

У боях за Україну загинув Володимир Москаль. Він виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять