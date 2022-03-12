Боюсь, що вони розстріляють автобуси з людьми, – Гайдай про евакуацію на Луганщині

Окупанти продовжують перешкоджати вивезенню цивільних з неспокійних або непридатних для життя регіонів. Зокрема на Луганщині усе готове для евакуації українців, однак орки не погоджуються дати коридор.

Про це заявив голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай. Він зазначив, що вони продовжують працювати над відкриттям зеленого коридору.

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Для евакуації все готово

За його словами, місцева влада вже давно пропрацювала з Офісом Президента та нашими військовими коридори, якими поїдуть автобуси з людьми. Водночас домовились із сусідньою областю про кілька десятків автобусів, а також є водії та пальне.

Крім того, Гайдай зазначив, що Укрзалізниця надала декілька ешелонів. Він наголосив, що ОП та місцева влада організували все для створення зеленого коридору й евакуації цивільних.

Однак ми не можемо цього зробити, тому що росіяни не погоджують (зелений коридор – 24 канал). Боюсь, що вони розстріляють автобуси з людьми,

– зауважив Гайдай.

До слова, Гайдай повідомив, що окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк і Рубіжне, що на Луганщині. Він наголосив, що вже майже тиждень кількість жертв налічує десятки осіб, водночас є сотні пошкоджених будинків.

Гайдай розповів про перешкоджання евакуації людей з Луганщини: дивіться відео