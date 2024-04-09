БпЛА атакували навчальний центр у Росії: авіаексперт назвав особливості цього удару

Силам Оборони України вдалось завдати удару по Борисоглєбську. Там розташований дуже унікальний завод ВПК Росії.

Авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Україна помітно розвинула свої удари БпЛА. Крім того, за інформацією ISW, атаки по НПЗ уже змусили Росію шукати бензин у Казахстані.

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Унікальний завод

Храпчинський зазначив, що в Борисоглєбську розташований унікальний завод. Тут є єдине в Росії підприємство, яке займається ремонтом усього ракетного авіаційного озброєння, що є в окупантів. Важливо те, що внаслідок атаки вдалось знищити не просто об'єкти, а важливу документацію, яку відтворити буде надскладно.

Цей завод давно перебуває під санкціями з боку США, Канади, Євросоюзу. Тобто, він давно вже має обмеження. Потужно в ударі те, що це єдиний завод у ворога, який займається всім ракетним озброєнням. Головне тут – серверна, де зберігається важлива технічна документація,

– зауважив авіаексперт.

Російський захист

За його словами, захист з боку ППО в Росії присутній, але він малоефективний. Окупанти вже дійшли від того, що мали "захопити Київ за 3 дні", до ударів углиб своєї території на 1500 кілометрів. Україна в цьому сенсі розробила дуже багато видів БпЛА.

"Вони можуть нести різне оздоблення та виконувати навіть розвідувальну функцію. Тобто, ми кажемо про можливості польотів на відстань і до 2500 кілометрів", – наголосив заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Складові успіху

Як він зазначив, є 3 складові, які можуть допомогти Україні досягти успіху. Це

санкції;

удари по ворожих об'єктах на території Росії;

пошук людей на Заході, які постачають Росії необхідні деталі.

На території Росії не так уже й багато стратегічних цілей. Утім різного типу. Якщо ми говоримо про знищення ракет класу "Х", які Росія активно використовує на тактичній авіації, то всі об'єкти, що займаються цим озброєнням розташовані біля Москви,

– підкреслив Храпчинський.

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