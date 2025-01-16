БпЛА було чути неподалік: Стармер відреагував на удар по Києву під час зустрічі із Зеленським

Росія атакувала Київ під час переговорів Володимира Зеленського та Кіра Стармера. Для прем'єра Британії цей інцидент став нагадування про те, що Україні доводиться проживати щодня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Володимира Зеленського у четвер, 16 січня. Зокрема, прем'єр Британії наголосив, що Україні потрібен тривалий мир.

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Як Стармер прокоментував атаку БпЛА на Київ

Стармер заявив, що сьогоднішня атака дрона на Київ під час його візиту, стала лише черговим нагадуванням того, що Україні доводиться щодня проживати.

І нагадування, що ця війна – наслідок російської агресії. Це не просто незаконна війна, Україні потрібен тривалий мир,

– наголосив Стармер.

Нагадаємо, що ППО збивала ворожий дрон біля Маріїнського палацу. Саме там проходила зустріч Зеленського та Стармера.

Зеленський також відреагував на чергову російську атаку дронів на Київ 16 січня. Він заявив, що Україна передасть Росії "привіт" за цей удар.