Український БпЛА на Червоній площі 9 травня: як росіяни реагують на цю акцію

Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень за своєрідне спецзавдання. Гроші він пропонує тому, хто зможе приземлити безпілотник із патріотичною символікою на Червоній площі у Москві 9 травня.

Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, росіяни вже налякані.

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Росія в паніці

Іван Ступак розказав, що реакцію Кремля на таку акцію можна лише уявити. Росіяни спершу свято вірили, що вони в безпеці, втім тепер же панікують.

Вони починають дзвонити у війська і перевіряти: "А ваша система ППО точно стоїть? А там боєприпаси точно є? А, може, ще один комплекс поставимо десь на Червоній площі?"

– зазначив він.

На його думку, росіяни лише справляють браваду, а насправді дійсно опинилися в полоні страху.

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Росіян дратує все українське

Ексспівробітник СБУ пояснив, що запуск безпілотника на Червону площу – це своєрідний півфінал протистояння. Фінішна пряма – це секретна резиденція кривавого диктатора Владіміра Путіна "Бочаров ручей".

Він нагадав, що український безпілотник, щоправда, без вибухівки вже приземлявся на російську землю.

Вони собі міркують: "Якщо впала дурниця на Червону площу, то це може і з вибухівкою долетіти, і не маленький, а великий, а два десятки?" Це, звісно, ляпас для них і приниження!

– зосередив увагу Ступак.

Найбільше, що дратує вихідців Росії – українська символіка.

"Для росіян блакитно-жовтий колір – це ганчірка червоного кольору, вони просто скаженіють", – переконаний він.

Яскравим прикладом також став інцидент із хлопчиком у російському метро, який мав із собою портфель блакитно-жовтого кольору. Поєднання кольорів буквально перетворило їх на звірів.

Втім, росіяни нічого не можуть зробити, тому що Захід абсолютно не сприймає їх і їхнє скиглення.

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