Український БпЛА на Червоній площі 9 травня: як росіяни реагують на цю акцію
Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень за своєрідне спецзавдання. Гроші він пропонує тому, хто зможе приземлити безпілотник із патріотичною символікою на Червоній площі у Москві 9 травня.
Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, росіяни вже налякані.
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Росія в паніці
Іван Ступак розказав, що реакцію Кремля на таку акцію можна лише уявити. Росіяни спершу свято вірили, що вони в безпеці, втім тепер же панікують.
Вони починають дзвонити у війська і перевіряти: "А ваша система ППО точно стоїть? А там боєприпаси точно є? А, може, ще один комплекс поставимо десь на Червоній площі?"
– зазначив він.
На його думку, росіяни лише справляють браваду, а насправді дійсно опинилися в полоні страху.
Іван Ступак розказав, як росіяни сприймають перспективу на власні очі побачити український БпЛА у Москві: дивіться відео
Росіян дратує все українське
Ексспівробітник СБУ пояснив, що запуск безпілотника на Червону площу – це своєрідний півфінал протистояння. Фінішна пряма – це секретна резиденція кривавого диктатора Владіміра Путіна "Бочаров ручей".
Він нагадав, що український безпілотник, щоправда, без вибухівки вже приземлявся на російську землю.
Вони собі міркують: "Якщо впала дурниця на Червону площу, то це може і з вибухівкою долетіти, і не маленький, а великий, а два десятки?" Це, звісно, ляпас для них і приниження!
– зосередив увагу Ступак.
Найбільше, що дратує вихідців Росії – українська символіка.
"Для росіян блакитно-жовтий колір – це ганчірка червоного кольору, вони просто скаженіють", – переконаний він.
Яскравим прикладом також став інцидент із хлопчиком у російському метро, який мав із собою портфель блакитно-жовтого кольору. Поєднання кольорів буквально перетворило їх на звірів.
Втім, росіяни нічого не можуть зробити, тому що Захід абсолютно не сприймає їх і їхнє скиглення.
Український привіт росіянам: основне
- 28 березня у Підмосков'ї впав БпЛА з написом "Слава Україні", тоді росіяни не на жарт запанікували.
- Також регулярно до Росії приходить в гості "бавовнятко". Нещодавно російський добровольчий корпус організував "бавовну" під Брянськом. Внаслідок атаки виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.
- 7 квітня "бавовну" підвезли у Вороніж. За наявною інформацією, сильний вибух пролунав поблизу злітної смуги авіазаводу.