Окупанти хизуються розробкою "Ланцетів" з тепловізором: чим це загрожує на фронті

Росіяни хизуються появою нового безпілотника "Ланцет" з тепловізором. Російські окупанти заявляють, що нібито зможуть застосовувати модифікований дрон у нічний час.

Ворог намагається замінити "Ланцетами" застарілу радянську артилерію. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що нині невідомо настільки масове виробництво “Ланцетів” з тепловізорами.

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Яку зброю росіяни замінюють "Ланцетами"

Окупанти постійно модифікують та вдосконалюють безпілотники. Як зазначив військовий оглядач, вже є моделі "Ланцетів", які здатні вражати цілі на відстані 70 кілометрів. Раніше було до 40 кілометрів.

Фактично "Ланцетами" росіяни замінюють далекобійну артилерію. Радянська артилерія, яка зараз на озброєнні в Росії, по дальності та точності дії поступається західним зразкам буксирних і самохідних артилерійських систем,

– розповів Попович.

"Ланцет" допомагає цю перевагу зменшити, але західна артилерія однаково має перевагу в точності й дальності дії. Це визнають навіть російські військкори.

Модифіковані безпілотники можуть створити додаткові проблеми для наших захисників на фронті, адже дозволяють ворогу бити по наших підрозділах вночі. Проте, на думку військово оглядача, навряд чи цей "винахід" зможе повністю заблокувати дії українських бійців вночі, зокрема з погляду перевезень, логістики тощо.

Чим росіяни могли удосконалити "Ланцети"

Російські пропагандисти повідомили, що нібито оснастили безпілотник "Ланцет" недорогим тепловізором. Для того, щоб мати змогу застосовувати його вночі.

Зазначимо, що окупанти використовують "Ланцети" для ураження бронетехніки та інших важливих цілей на фронті й в ближньому тилу українських сил.

Втім, заява про появу нового БпЛА "Ланцет" з тепловізором викликала багато сумнівів. Ймовірно, російські загарбники оснастили "Ланцет" відеокамерою з інфрачервоним підсвічуванням. Адже такі камери дешевші та доступніші для противника при купівлі за кордоном, ніж тепловізори.

Крім того, підозріло те, що країна-агресор змогла організувати серійне виробництво тепловізорів на власних потужностях.

Нещодавно журналістам вдалося визначили та знайти три заводи у Росії, які виробляють безпілотники "Ланцети" та "Шахеди".

Виробництво зброї у Росії