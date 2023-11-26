Велике досягнення чи чергове пиляння бюджету: що треба знати про російський БпЛА "Терміт"

Дивним чином останніми днями всіх почало цікавити питання про "Термітів". БпЛА гелікоптерного типу, виробництва НВО "Стріла", який днями з гордістю та придиханням був показаний російському вершнику лікеро-ядерного апокаліпсиса Дмітрію Медвєдєву.

Чергова спроба попиляти бюджет

Спочатку трохи характеристик.

Злітна вага "Терміту" – 450 кілограмів;

вага без навантаження – 270 кілограмів;

швидкість – 90 кілометрів на годину (крейсерська), 150 кілометрів на годину (максимальна);

максимальна висота польоту – 3,5 кілометра;

тривалість польоту – 6 годин;

озброєння – 3 керовані ракети С-8Л (дальність до 6 кілометрів).

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Тепер оцінюємо.

Створення БпЛА гелікоптерного типу для російського ВПК можна вважати досягненням. Ось тільки сталося воно не у 2022 або 2023 роках, а набагато раніше – у 2016 році, коли Росія мала доступ до західних технологій.

Тобто те, що ми зараз спостерігаємо "серію" з 10 машин різного ступеня готовності, – це не прорив цього року, а результат минулих років.

Але повернемося до характеристик. Отже, до непристойного пристойних розмірів БпЛА з дуже посередніми швидкісними показниками та висотою польоту, що робить його вразливим як для ПЗРК, так і зенітно-гарматного озброєння. Він застосовуватиметься для пусків ракет "С-8Л", які називають високоточними, але виробництво яких таке ж обмежене, як і самого БпЛА.

Крім того, не до кінця відомо, як цей вертоліт реагує на РЕБ, наскільки стійкий і захищений його канал.

На цьому етапі БпЛА "Терміт" виглядає як чергова нагода попиляти бюджет. Він надто сирий і недопрацьований, щоб настільки дорогу та енергомістку у виробництві експериментальну одиницю відправляти до зони бойових дій.

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При цьому, з урахуванням санкцій, не факт, що прискорити або наростити його виробництво вдасться в гранично стислий термін, так само як і поліпшити показники. Але той факт, що росіяни намагатимуться це зробити – незаперечний.

Очевидно, що вони намагаються знайти дешевшу альтернативу ударним гелікоптерам. З цього шляху вони не зійдуть, тим паче, що це благодатний ґрунт для довгострокового пиляння.