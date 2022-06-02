Брак "гарматного м'яса": у Москві почалися облави на призовників

У столиці Росії почали відловлювати чоловіків призовного вікну та вручати їм повістки в армію. Російську армію поповнюють всіма підряд, навіть чоловіками з бронхіальною астмою.

Призовників примусово притягують до військкомату

Російські ЗМІ з посиланням на правозахисників пишуть, що військкомати Москви спільно з поліцією проводять облави на призовників. Вони готують облави на ухилянтів. У розумінні росіян ухилянти – це ті, хто не отримав повістки.

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Повідомляються, що російські силовики відловлюють призовників на вулицях, у будинках та в будь-якому іншому місці Москви. Призовників примусово притягують до військкомату, де одразу проводять медичний огляд.

Правозахисники наголошують, що медкомісії у Росії проводять не повноцінний огляд, а формальний – "для галочки". Після цього чоловіків одразу відправляють на призовну комісію, яка ухвалює рішення про призов без урахування захворювань. Так чоловіки у Росії відразу потрапляють на збірний пункт.

Повідомляється, що за такою схемою до російської армії затягнули журналіста, який має бронхіальну астму. Наразі з ним немає зв'язку.

Російські правозахисники зазначають, що такі облави характерні для Москви та меншою мірою для Санкт-Петербурга. Натомість в інших регіонах Росії фіксували поодинокі випадки.

Російські поліцейські працюють за списками з військкоматів. Їх не цікавить, в якому місті призовник стоїть на військовому обліку.

У Росії проблеми з особовим складом

Російське військове керівництво кинуло на війну з Україною не тільки професійних військових, але й строковиків та незаконно мобілізованих з окупованих територій України.

Зранку 2 травня у Генштабі ЗСУ традиційно опублікували оновлені дані втрат Росії у повномасштабній війні з Україною. Повідомляється, що в Україні вже загинуло 30 850 російських військових.

На тлі великих втрат верхівка Кремля боїться бунтів у великих містах, тому відправляє на війну чималу кількість військових із так званих депресивних регіонів.

Чи не найменше російських військових гинуть з Москви та Санкт-Петербургу. Для порівняння, у Москві на 100 тисяч населення лише 0,23 вбитих осіб. Натомість у Бурятії, лідері так званого рейтингу вбитих російських військових, гине 99 осіб на 100 тисяч населення.

Також на тлі втрат російський президент Володимир Путін зняв обмеження за віком для контрактників. Це дозволить укладати контракти чоловікам, яким понад 40 років.

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