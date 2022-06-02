Брак "гарматного м'яса": у Москві почалися облави на призовників
У столиці Росії почали відловлювати чоловіків призовного вікну та вручати їм повістки в армію. Російську армію поповнюють всіма підряд, навіть чоловіками з бронхіальною астмою.
Призовників примусово притягують до військкомату
Російські ЗМІ з посиланням на правозахисників пишуть, що військкомати Москви спільно з поліцією проводять облави на призовників. Вони готують облави на ухилянтів. У розумінні росіян ухилянти – це ті, хто не отримав повістки.
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Повідомляються, що російські силовики відловлюють призовників на вулицях, у будинках та в будь-якому іншому місці Москви. Призовників примусово притягують до військкомату, де одразу проводять медичний огляд.
Правозахисники наголошують, що медкомісії у Росії проводять не повноцінний огляд, а формальний – "для галочки". Після цього чоловіків одразу відправляють на призовну комісію, яка ухвалює рішення про призов без урахування захворювань. Так чоловіки у Росії відразу потрапляють на збірний пункт.
Повідомляється, що за такою схемою до російської армії затягнули журналіста, який має бронхіальну астму. Наразі з ним немає зв'язку.
Російські правозахисники зазначають, що такі облави характерні для Москви та меншою мірою для Санкт-Петербурга. Натомість в інших регіонах Росії фіксували поодинокі випадки.
Російські поліцейські працюють за списками з військкоматів. Їх не цікавить, в якому місті призовник стоїть на військовому обліку.
У Росії проблеми з особовим складом
- Російське військове керівництво кинуло на війну з Україною не тільки професійних військових, але й строковиків та незаконно мобілізованих з окупованих територій України.
- Зранку 2 травня у Генштабі ЗСУ традиційно опублікували оновлені дані втрат Росії у повномасштабній війні з Україною. Повідомляється, що в Україні вже загинуло 30 850 російських військових.
- На тлі великих втрат верхівка Кремля боїться бунтів у великих містах, тому відправляє на війну чималу кількість військових із так званих депресивних регіонів.
- Чи не найменше російських військових гинуть з Москви та Санкт-Петербургу. Для порівняння, у Москві на 100 тисяч населення лише 0,23 вбитих осіб. Натомість у Бурятії, лідері так званого рейтингу вбитих російських військових, гине 99 осіб на 100 тисяч населення.
- Також на тлі втрат російський президент Володимир Путін зняв обмеження за віком для контрактників. Це дозволить укладати контракти чоловікам, яким понад 40 років.
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