Брали електроенергію з Румунії та Польщі: в Україні новий рекорд споживання світла
Джерело:"Укренерго"
"Укренерго" 28 серпня зафіксувало новий літній максимум споживання електроенергії. Україні навіть довелося брати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.
У структурі наголосили, що це високий показник, зважаючи на ремонті роботи після зимових обстрілів енергоструктури. Україна продовжує відновлення об'єктів та підготовку до опалювального сезону.
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Рекорд використання світла
Ввечері 28 серпня в Україні зафіксували рекордний за ціле літо рівень споживання електроенергії – він перевищив попередній максимум 21 серпня на 1,2%.
Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії,
– заявили в "Укренерго".
Для покриття попиту з 19:00 до 22:00 "Укренерго" були змушені позичити світло з системи Польщі та Румунії. Загальний обсяг допомоги склав 1200 мегаватів на годину. У структурі наголосили, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом для того, щоб не допустити відключень.
Експорт електроенергії відсутній. Україна імпортує незначну кількість енергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години. Загальний обсяг становить 1638 мегаватів, максимальна потужність в окремі години – до 336 мегаватів.
Також були зафіксовані короткочасні відключення для захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Споживачам світло не вимикали. Росіяни пошкодили мережі на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Через негоду вимикали світло у 5 населених пунктах на Чернігівщині.
"Укренерго" закликають українців економно використовувати електроенергію. Зокрема, вони дають такі поради:
- вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
- переносьте користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Чи будуть відключення світла взимку
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна може провести опалювальний сезон без відключень світла. Однак це залежить від того, чи продовжать росіяни обстрілювати енергоструктуру країни.
- Щоб врятувати Україну від відключень світла взимку, Уряд виділив 350 мільйонів гривень для надання підтримки енергетичним компаніям.
- У ГУР розповіли, що наразі Росія вивчає наші енергетичні об'єкти та шукає слабкі місця. Зібрані дані він буде використовувати для побудови тактики атаки на Україну.