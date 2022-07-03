Дякую за "Гарпуни", і не лише, – Братчук про звання почесного громадянина Одеси для Джонсона

3 липня 2022 , 16:21
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Політика нагородили відзнаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Відповідне рішення прийняла місцева влада, зважаючи на потужну підтримку Великої Британії у нашій боротьбі з окупантами. Крім того, в одеситів та британців багато спільного. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Відносини України та Великої Британії – важлива тема

Речник зауважив, що Одещину та Одесу дуже багато пов'язує з Великою Британією. Мовиться, зокрема, про виважений та холодний британський характер, що близький до характеру українців. 

Дякую за "Гарпуни", і не тільки,
– сказав речник Одеської ОВА.

Підтримка Великої Британії: коротко

  • З першого дня повномасштабного вторгнення Велика Британія надає колосальну підтримку Україні. Борис Джонсон відвідував Київ у квітні, а 17 червня він несподівано приїхав удруге. З прем'єром зустрівся президент України Володимир Зеленський. У межах зустрічі вони обговорили питання економічної підтримки України, посилення санкційного тиску на Росію, гарантії безпеки для нашої держави та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.
  • Джонсон підкреслив, що питання України є принциповим для нього, тож політик не збирається відмовлятися від своїх поглядів. Ба більше, поразка у допомозі нашій державі може стати причиною його відставки.
  • На початку червня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню М-270. Вони здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів.
  • У Великій Британії переконані, що Україна здатна відкинути окупантів. Такий план озвучив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті НАТО. Він заявив, що війна в Україні має закінчитися до кінця 2022 року. Для цього нам потрібно щонайменше важке озброєння. 
  • У свою чергу, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна зможе відвоювати всі свої території. Йдеться і про тимчасово окуповані росіянами Крим та Донбас. 

Братчук подякував Джонсону: дивіться відео

 

Автор: Катерина Сердюк