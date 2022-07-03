Дякую за "Гарпуни", і не лише, – Братчук про звання почесного громадянина Одеси для Джонсона

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Політика нагородили відзнаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Відповідне рішення прийняла місцева влада, зважаючи на потужну підтримку Великої Британії у нашій боротьбі з окупантами. Крім того, в одеситів та британців багато спільного. Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Речник зауважив, що Одещину та Одесу дуже багато пов'язує з Великою Британією. Мовиться, зокрема, про виважений та холодний британський характер, що близький до характеру українців.

Дякую за "Гарпуни", і не тільки,

– сказав речник Одеської ОВА.

Підтримка Великої Британії: коротко

Братчук подякував Джонсону: дивіться відео